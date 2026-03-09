Scozia incendio a Glasgow | crolla parte della stazione centrale

A Glasgow, Scozia, si è verificato un incendio che ha interessato la stazione centrale. L'incendio è partito da un negozio di sigarette elettroniche e ha causato il crollo di una parte della struttura. La stazione, la più trafficata della regione, ha subito ingenti danni a causa delle fiamme. I soccorritori sono intervenuti per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Un grave incendio divampato da un negozio di sigarette elettroniche ha provocato gravi danni alla stazione più trafficata della Scozia. Il primo ministro si è mostrato preoccupato ed ha ringraziato i servizi di emergenza. Da quanto appreso, non risulterebbero vittime, resta la rabbia dei residenti Nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo un grave incendio ha invaso la stazione di Glasgow in Scozia. Da quanto riportato da BBC, le fiamme sono divampate da un negozio di sigarette elettroniche, precisamente in Union Street. In questo momento, dagli ultimi aggiornamenti, non si riscontrano vittime, ma l'incendio ha provocato un crollo parziale di un'edificio della stazione e molti treni sono stati cancellati.