Scontro tra Albanese e il sindaco di sinistra di Modena | Il suo ego prevale sul resto

A Modena si è acceso un confronto tra il sindaco di centrosinistra, Massimo Mezzetti, e Francesca Albanese, con accuse reciproche che riguardano l’ego e le decisioni politiche. La discussione si è sviluppata attraverso dichiarazioni pubbliche, senza coinvolgimenti di altri soggetti o eventi esterni. La polemica si è concentrata sulle rispettive posizioni e sui comportamenti dei due protagonisti.

Botta e risposta a distanza con polemica a Modena, tra il sindaco di centrosinistra Massimo Mezzetti e Francesca Albanese. Come ripotato dalla Gazzetta di Modena, lo scontro è scoppiato giovedì 5 marzo, quando in consiglio comunale il primo cittadino ha criticato l'atteggiamento della relatrice speciale Onu che, nel settembre 2025 a Reggio Emilia rimproverò il sindaco Marco Massari per aver espresso l'auspicio della liberazione degli ostaggi israeliani all'interno del quadro del piano di pace per la Striscia di Gaza. A novembre, durante un'intervista al Corriere, Albanese aveva fatto marcia indietro rispetto a quel commento, ma Mezzetti è rimasto comunque fermo sulle sue posizioni.