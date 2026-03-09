Scontro a Tarcento | 3 feriti rischio incendio scongiurato

A Tarcento, in provincia di Udine, due auto si sono scontrate frontalmente, provocando il ferimento di tre persone, tra cui una bambina di nove anni. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorritori e ha evitato il rischio di un incendio. Sul posto sono arrivati i mezzi di emergenza per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area.

Un violento scontro frontale tra due autovetture a Tarcento, in provincia di Udine, ha lasciato tre persone ferite, tra cui una bambina di nove anni. L'incidente, verificatosi lunedì 9 marzo 2026 alle ore 16:20 in via della Ferrovia al civico 30, ha generato un momento di forte apprensione per il rischio d'incendio. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente, permettendo di evitare che il fumo sprigionato da uno dei mezzi degenerasse in fiamme. La dinamica dell'impatto è stata tale da costringere le autorità a parzialmente interdettare il tratto stradale interessato, bloccando la viabilità per garantire la sicurezza e la rimozione dei veicoli danneggiati.