Scolaro presenta la corsa a sindaca | Non sono una figghiuledda con me Barcellona può rialzarsi

Un candidato si presenta alle elezioni comunali con un messaggio diretto ai cittadini, invitandoli a superare le abitudini e a riprendere in mano le sorti della città. Scolaro afferma di essere pronto a guidare il cambiamento e sostiene che Barcellona può risollevarsi se i cittadini decidono di partecipare attivamente. La sua campagna si concentra sulla richiesta di coinvolgimento e di nuovo protagonismo.

Un appello ai cittadini perché rompano gli schemi e tornino protagonisti della vita politica cittadina. È questo il messaggio lanciato da Melangela Scolaro durante l’incontro pubblico organizzato ieri pomeriggio all’auditorium del Parco Urbano La Rosa per presentare i simboli delle liste che sosterranno la sua candidatura a sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto. Diversamente da quanto era stato annunciato nei giorni precedenti, nel corso della manifestazione non sono stati resi noti i nomi dei primi candidati. La candidata ha comunque anticipato che a breve sarà inaugurato il comitato elettorale di Sud chiama Nord in città. Nel suo intervento... 🔗 Leggi su Messinatoday.it

