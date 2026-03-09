Sciopero nazionale di oggi | scuole e sanità a rischio trasporti non coinvolti

Oggi si svolge uno sciopero nazionale che coinvolge principalmente scuole e strutture sanitarie, mentre i trasporti restano fuori dalla protesta. In Lombardia, diverse sigle sindacali di base hanno indetto questa giornata di mobilitazione, che coincide con la Giornata internazionale dei diritti delle donne. La manifestazione interessa settori fondamentali per il funzionamento quotidiano del paese.

