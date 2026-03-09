Oggi si svolge uno sciopero nazionale con coinvolgimento di scuole e sanità, mentre i trasporti non sono interessati dalla protesta. La mobilitazione è stata indetta da vari sindacati di base in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. La giornata ha portato a interruzioni e disagi nelle strutture pubbliche, senza influire sui servizi di trasporto.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Sciopero nazionale di oggi: scuole e sanità a rischio, trasporti non coinvolti

Articoli correlati

Sciopero generale 9 marzo: scuole, sanità e uffici a rischio. Cosa succede oggiOggi, lunedì 9 marzo, in tutta Italia è in programma uno sciopero generale di 24 ore che potrebbe provocare disagi in diversi settori, in particolare...

Contenuti e approfondimenti su Sciopero nazionale

Temi più discussi: Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Sciopero oggi e settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Il lunedì di fuoco delle scuole di Roma: studenti in piazza per lo sciopero transfemminista; Sciopero generale lunedì 9 marzo: stop a sanità e uffici, cosa succede a mezzi e trasporti.

Oggi non c'è lo sciopero generale dei trasporti. Ma si fermano scuola, sanità e altri serviziL'agitazione nazionale di 24 ore prevista per oggi, lunedì 9 marzo, è indetta da diversi sindacati di base. Il settore del trasporto pubblico non è coinvolto. Possibili ripercussioni su molte attività ... today.it

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it

Bologna, una marea umana in piazza per lo sciopero nazionale del 9 marzo. Slogan e cartelloni poi il blitz contro la Cgil. Guarda foto e video - facebook.com facebook

Lunedì 9 marzo 2026 è stato proclamato uno sciopero generale nazionale dalle organizzazioni sindacali SLAI COBAS per il sindacato di classe e USI. A causa dello sciopero potrebbero verificarsi disservizi rb.gy/xbp7uo Inps Comunica x.com