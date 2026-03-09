Sciopero generale il 9 marzo stop in scuola e sanità | ecco chi si ferma

Il 9 marzo è programmato uno sciopero generale che coinvolgerà scuole e ospedali, con i sindacati di base e del settore istruzione che hanno annunciato la mobilitazione. La giornata potrebbe portare a interruzioni nelle lezioni e nei servizi sanitari, creando possibili disagi per studenti, insegnanti e operatori sanitari. La protesta prevede la sospensione delle attività in diverse strutture pubbliche.

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale nazionale di 24 ore in programma lunedì 9 marzo. La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati di base Cobas, Cub e Usb e coinvolge lavoratori del settore pubblico e privato. L'astensione dal lavoro riguarderà l'intera giornata, con possibili ripercussioni soprattutto nei servizi pubblici. Non è, invece, coinvolto direttamente il comparto dei trasporti. Per i vigili del fuoco la protesta sarà ridotta, con uno stop previsto dalle 9 alle 13. Alla base della mobilitazione ci sono diverse rivendicazioni sindacali: dall'aumento dei salari alla lotta contro la precarietà, fino alla richiesta di maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di politiche più incisive per la parità di genere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

