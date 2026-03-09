Il 9 marzo è previsto uno sciopero generale indetto dai sindacati di base e del settore istruzione, con manifestazioni in diverse città. Durante questa giornata, molte scuole e servizi sanitari interromperanno le attività, causando possibili disagi per studenti, insegnanti e operatori sanitari. La mobilitazione coinvolge diverse sigle sindacali e si svolge a livello nazionale.

La seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale nazionale di 24 ore in programma lunedì 9 marzo. La mobilitazione è stata proclamata dai sindacati di base Cobas, Cub e Usb e coinvolge lavoratori del settore pubblico e privato. L'astensione dal lavoro riguarderà l'intera giornata, con possibili ripercussioni soprattutto nei servizi pubblici. Non è, invece, coinvolto direttamente il comparto dei trasporti. Per i vigili del fuoco la protesta sarà ridotta, con uno stop previsto dalle 9 alle 13. Alla base della mobilitazione ci sono diverse rivendicazioni sindacali: dall'aumento dei salari alla lotta contro la precarietà, fino alla richiesta di maggiori tutele sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di politiche più incisive per la parità di genere. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale il 9 marzo, stop a scuola e sanità: ecco chi si ferma

Articoli correlati

Sciopero generale il 9 marzo, stop in scuola e sanità: ecco chi si fermaLa seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale nazionale di 24 ore in programma lunedì 9 marzo.

Sciopero generale lunedì 9 marzo: disagi per scuola e sanità, settimana nera anche per chi viaggia. Ecco chi si ferma e quandoLa seconda settimana di marzo si apre con uno sciopero generale di 24 ore dei sindacati di base, previsto per lunedì 9.

Aggiornamenti e notizie su Sciopero generale

Temi più discussi: Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero generale il 9 marzo, altri stop di trasporti, aerei e scuole fino al 18: le date da sapere e i disagi; Sciopero, lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, servizi.

Sciopero generale di lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, serviziLunedì 9 marzo è il giorno dello sciopero generale di 24 ore, proclamato da diversi sindacati di base, cui si aggiungerà l'agitazione della Flc Cgil in scuola, università e ricerca, che potrebbe crear ... rainews.it

Milano, sciopero e corteo del 9 marzo: in piazza studenti e il movimento ‘Non Una di Meno’La mobilitazione, indetta in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, coinvolgerà diversi settori pubblici e privati ma resteranno garantite le prestazioni indispensabili ... ilgiorno.it

Sciopero generale 9 marzo: ecco chi si ferma - facebook.com facebook

Scattato lo sciopero generale, possibili disagi per scuola, sanità e rifiuti x.com