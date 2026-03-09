Il 9 marzo si svolge uno sciopero generale coinvolgendo vari settori, tra cui pubblico e privato, mentre i trasporti continueranno a funzionare normalmente. Diverse associazioni sindacali hanno indetto la mobilitazione, con l’obiettivo di manifestare il loro dissenso. La giornata si presenta con proteste e astensioni dal lavoro in più ambiti, ma i mezzi di trasporto rimangono operativi.

Nella giornata di oggi, 9 marzo, numerosi settori lavorativi potrebbero subire ripercussioni a causa dello sciopero convocato da diverse associazioni sindacali. L’astensione dal lavoro potrebbe incidere su diversi servizi, pur restando garantite le prestazioni indispensabili. Lo sciopero rientra nel contesto della Giornata internazionale dei diritti delle donne ed è iniziato nella notte tra 8 e 9 marzo. Durerà per 24 ore. I sindacati che hanno proclamato lo sciopero sono Slai Cobas, Usi, Usb e Clap con la richiesta di interventi su salari, politiche sociali, condizioni di lavoro e misure che contrastino la precarietà. Saranno interessati sia i lavoratori delle amministrazioni pubbliche, ma anche quelli coinvolti nel settore privato e cooperativo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sciopero generale 9 marzo: quali settori sono coinvolti, non si fermano i trasporti

Articoli correlati

Sciopero generale 9 marzo, quali sono i settori coinvolti: orari e fasce di garanziePer lunedì 9 marzo è stato proclamato uno sciopero generale di 24 ore.

Sciopero generale del 9 marzo, ecco i settori coinvoltiNella giornata di lunedì 9 marzo potrebbero essere vari i disagi riscontrati in molti settori: dalla scuola alla sanità e ai trasporti ma anche per i...

Una raccolta di contenuti su Sciopero generale

Temi più discussi: Lunedì 9 marzo sciopero generale di tutte le categorie pubbliche e private; Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Sciopero generale di lunedì 9 marzo: disagi per scuola, sanità, servizi; Sciopero generale 9 marzo, chi si ferma: il corteo e cosa cambia per i mezzi.

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it

Sciopero generale 9 marzo 2026, dalla scuola ai trasporti pubblici: i settori a rischioLeggi su Sky TG24 l'articolo Sciopero generale 9 marzo 2026, dalla scuola ai trasporti pubblici: i settori a rischio ... tg24.sky.it

Sciopero generale 9 marzo: ecco chi si ferma - facebook.com facebook

Scattato lo sciopero generale, possibili disagi per scuola, sanità e rifiuti x.com