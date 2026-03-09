Sciopero del 9 marzo a Mestre la Cgil in piazza per i diritti delle donne

Questa mattina a Mestre, in piazza Ventidue Marzo, si è svolto un presidio regionale organizzato da Filcams Cgil Veneto e Flc Cgil Veneto in occasione dello sciopero femminista, che non è stato convocato l’8 marzo perché cadeva di domenica. Alla manifestazione hanno partecipato lavoratrici e lavoratori del settore terziario e turismo, coinvolgendo diverse categorie sindacali. La protesta ha visto una presenza significativa di rappresentanti e attivisti.

I settori dei servizi, turismo, commercio, scuola e università hanno scioperato e organizzato un presidio regionale: «La precarietà, i part-time involontari e i bassi salari colpiscono soprattutto le lavoratrici» Secondo i dati elaborati dalla Filcams Cgil Veneto, dei 600.000 addetti nei tre settori il 58% sono donne, il 48% delle lavoratrici e dei lavoratori qui impiegati si trovano tecnicamente in una condizione di lavoro povero, con una media salariale di 16.000 euro annui e con una differenza salariale di genere, a parità di lavoro, di - 28% rispetto agli uomini. Il part-time, spesso involontario, rappresenta il 36% dei contratti nel commercio, il 62% nei servizi e il 51% nel turismo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

