Sciopero dalla scuola agli uffici pubblici e servizi | ecco chi si ferma oggi

Oggi, lunedì 9 marzo, si svolge uno sciopero di 24 ore indetto da vari sindacati di base come Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas. La protesta coinvolge scuole, uffici pubblici e servizi vari, con numerose persone che si fermano per l’intera giornata. La giornata di astensione interessa diversi settori pubblici e istituzionali in tutto il paese.

Oggi, lunedì 9 marzo, è in programma uno sciopero generale di 24 ore proclamato da diversi sindacati di base, tra cui Cobas, Cub, Usb e Adl Cobas. Alla mobilitazione aderisce anche la Flc Cgil, con possibili ripercussioni soprattutto nel settore dell’istruzione – personale docente e non docente, sia della scuola pubblica sia privata – ma anche nella sanità, negli uffici pubblici, nel terziario, nel turismo e nei servizi. La Flc Cgil spiega che l’astensione dal lavoro è legata alle iniziative per la Giornata internazionale dei diritti delle donne. “Proclamiamo un’intera giornata di sciopero nei settori di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale per riaffermare i diritti delle donne, a partire da quello all’autodeterminazione e alla parità di genere”, si legge in una nota del sindacato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

