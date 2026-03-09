A marzo, il sistema dei servizi e della mobilità sarà interessato da numerosi scioperi che coinvolgono treni, aerei, scuole e trasporti pubblici in diverse città. Le proteste già annunciate potrebbero portare a rallentamenti e disagi nelle principali infrastrutture di trasporto, rendendo il mese particolarmente critico per i pendolari e gli utenti. La situazione si presenta come un mese di alta pressione per il settore.

Sarà un marzo ad alta pressione per il sistema dei servizi e della mobilità. Le agitazioni già proclamate disegnano una mappa di proteste che tocca più settori e più città, con possibili rallentamenti tra scuola, trasporto pubblico, ferrovie e aeroporti. Ad aumentare la preoccupazione per gli stop in arrivo non è soltanto il numero degli scioperi, ma la loro distribuzione lungo l’intero mese, con il rischio di disagi ripetuti per utenti e lavoratori. Ecco tutto ciò che c’è da sapere. Sciopero generale del 9 marzo. La prima data da segnare è quella di lunedì 9 marzo. In questa giornata Cobas, Cub e Usb hanno proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che interesserà il lavoro pubblico e quello privato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scioperi, marzo ad alta pressione: dai treni agli aerei, tutte le giornate a rischio

Articoli correlati

Leggi anche: Scioperi di febbraio nei trasporti: dai treni agli aerei, quali sono i giorni a rischio stop

Scioperi gennaio 2026, aerei e treni: 9 e 10 le giornate nere(Adnkronos) – Il 2026 parte ‘agguerrito’ sul fronte degli scioperi, e a essere protagonisti saranno i trasporti.

Tutto quello che riguarda Scioperi marzo ad alta pressione dai...

Temi più discussi: Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischio; Scioperi, settimana nera per chi viaggia: il 9 marzo stop generale, poi treni e voli fino al 18. Le date e le fasce di garanzia; Scioperi trasporti marzo 2026: tutte le date tra aerei, treni e Tpl; Scioperi marzo, il calendario: quando si fermano bus, treni e aerei.

Sciopero generale 9 marzo, tutti i settori a rischioScatta oggi la mobilitazione generale che interesserà molti comparti, dalla scuola alla sanità fino alla Pubblica Amministrazione. Esclusi i trasporti. Possibili ripercussioni su attività pubbliche e ... tg24.sky.it

Scioperi settimana dal 9 al 15 marzo 2026, le città coinvolte: lunedì da incubo, poi stop a bus e scuolaL'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 09 al 15 Marzo 2026 ... virgilio.it

Scioperi, domani 9 marzo disagi per scuola e sanità. L'11 e il 18 a rischio i trasporti: ecco tutti gli stop del mese x.com

ANSA.it. . Il dettaglio delle proteste previste per le prossime settimane. #ANSA https://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2026/03/08/ancora-scioperi-a-marzo-il-9-disagi-per-scuola-e-sanita_aa7a875b-d200-48ba-838f-0e37ba230c27.html - facebook.com facebook