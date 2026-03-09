Sci di fondo Coppa del Mondo Drammen 2026 | programma orari tv streaming

La Coppa del Mondo di sci di fondo della stagione 2025-2026 includerà una tappa a Drammen, con una gara di sprint a tecnica libera in città. L’evento si svolgerà durante la settimana e coinvolgerà la comunità locale, che ha modo di partecipare e seguire da vicino la competizione. Programma, orari, trasmissioni tv e streaming saranno annunciati prossimamente.

Ci sarà anche un passaggio a Drammen della Coppa del Mondo di sci di fondo per la stagione 2025-2026: andrà infatti in scena la sprint a tecnica libera in mezzo a una città che, nei fatti, bene ha saputo sfruttare il fatto di ospitare durante la settimana un evento che attrae la comunità locale. Si tratterà di una sprint a tecnica libera con via alle 14:00 per le qualificazioni e conclusione alle 16:30 con le fasi finali, in un giovedì sostanzialmente anomalo per la disciplina. Occasione ideale per Johannes Hoesflot Klaebo in fatto di accoglienza, nonché come antipasto di quello che potrebbe e dovrebbe ricevere una volta che verranno ad accoglierlo le oceaniche folle di Oslo Holmenkollen.