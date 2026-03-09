Sci alpino i francesi Haghigat Huot-Marchand vincono la combinata ai Mondiali juniores Italia lontanissima

Ai Mondiali juniores di sci alpino, la Francia ha ottenuto una doppietta vincendo sia in superG con Victor Haghigat sia nella combinata a squadre maschile con Haghigat e Huot-Marchand. L’Italia si è classificata molto indietro nella classifica generale, lontana dai primi posti. La competizione si è svolta tra le montagne di una località ancora da identificare, con i francesi che hanno dominato le prove.

La Francia piazza la doppietta ai Mondiali Juniores di sci alpino. Dopo l’oro conquistato in superG da Victor Haghigat, arriva anche quello nella combinata a squadre maschile. Il primo posto di Haghigat è stato poi confermato anche nella manche di slalom da parte di Nash Huot-Marchand che ha così regalato il successo alla coppia transalpina. La medaglia d’argento è andata a Stati Uniti 3 con la coppia LindenmeyrPalmquist, che hanno accusato un ritardo di 17 centesimi dai francesi. Il bronzo è andato a Norvegia 1 con BengstonBakkevig (+0.21). Clamorosa la rimonta degli spagnoli Barcelo CastelletAubert Serracanta, che in slalom sono risaliti di ventuno posizioni e hanno terminato quarti a pari merito con gli svizzeri ManserFux a 25 centesimi dai vincitori. 🔗 Leggi su Oasport.it

