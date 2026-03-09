Schio | intossicazione collettiva 4 ricoverati e condominio

Un episodio di intossicazione collettiva si è verificato in un condominio di via Dante Alighieri a Schio, coinvolgendo quattro persone che sono state ricoverate in ospedale. L’incidente ha attirato l’attenzione dei soccorritori e delle forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche per stabilire le cause dell’intossicazione. La situazione si è verificata nel centro della provincia vicentina.

Un episodio di intossicazione collettiva ha scosso il condominio in via Dante Alighieri a Schio, nel cuore della provincia vicentina. Nella mattinata di lunedì 9 marzo 2026, i residenti hanno segnalato sintomi acuti come bruciore agli occhi e alla gola, innescando una catena di soccorsi che ha coinvolto Vigili del Fuoco, Carabinieri e tecnici dell’ARPAV. Quattro persone sono state trasportate all’Ospedale di Santorso per accertamenti, mentre l’intero stabile è stato messo in sicurezza dopo l’intervento dei soccorritori. La situazione è stata gestita con prontezza dalle forze di intervento, che hanno utilizzato un mezzo NBCR per analizzare la qualità dell’aria interna ed esterna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

