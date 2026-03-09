Schiaparelli Life a Mola di Bari

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia Ispirato all’autobiografia Shocking Life, lo spettacolo dedicato a Elsa Schiaparelli ripercorre l’intensità umana e artistica della grande stilista romana, protagonista della rivoluzione del costume tra le due guerre e sodale di figure come Salvador Dalí e Jean Cocteau. Con Nunzia Antonino e Marco Grossi, Schiaparelli Life approda nel circuito di Puglia Culture giovedì 12 marzo alle 21.00 al Teatro Van Westerhout di Mola di Bari e venerdì 13 marzo alle 20.30 al Teatro Sociale di Fasano: un’indagine emotiva sul distacco e sul coraggio di reinventarsi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Articoli correlati

Lo spettacolo 'Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del CollePrende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena...

Contenuti utili per approfondire Schiaparelli Life

Argomenti discussi: Puglia Culture, la programmazione delle stagioni nei Comuni del circuito dal 10 al 15 marzo.

Schiaparelli Life a Mola di BariPer darti pagine chiare, qualcuno deve passare ore tra documenti, chiamate, incastri. Con due caffè al mese sostieni una redazione che punta alla sostanza, non al riempitivo. Il beneficio è semplice: ... baritoday.it

Schiaparelli life, un viaggio intenso e poetico nella vita della famosa stilista romanaFASANO – Schiaparelli life: un viaggio intenso e poetico nella vita di Elsa Schiaparelli, la straordinaria stilista romana che ha rivoluzionato il ... osservatoriooggi.it