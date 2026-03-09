Scherzi a Parte stasera su Italia 1 | le vittime della seconda puntata

Stasera su Italia 1 va in onda la seconda puntata di Scherzi a Parte, condotta da Max Giusti. Tra le persone coinvolte negli scherzi ci sono Samira Lui, Selvaggia Lucarelli ed Ermal Meta. La trasmissione mette in scena vari scherzi ai danni di questi personaggi, offrendo momenti di suspense e divertimento agli spettatori.

Stasera su Italia 1 la seconda puntata di Scherzi a Parte con Max Giusti alla conduzione: tra le vittime Samira Lui, Selvaggia Lucarelli ed Ermal Meta. Stasera, lunedì 9 marzo, su Italia 1 va in onda il secondo appuntamento della nuova edizione di Scherzi a Parte, il celebre programma condotto da quest'anno da Max Giusti. Anche questa settimana lo show mette nel mirino diversi personaggi del mondo dello spettacolo, protagonisti di situazioni imprevedibili e divertenti costruite dalla produzione del programma. Tra candid camera, finte situazioni imbarazzanti e colpi di scena, il format continua a mantenere lo spirito ironico che lo ha reso uno dei programmi più longevi della televisione italiana. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Scherzi a parte: le vittime della puntata di staseraDopo il boom della prima puntata, stasera torna Scherzi a parte con la conduzione di Max Giusti.

Torna su Canale 5 Scherzi a parte 2026: tra le vittime di stasera Samira Lui e Selvaggia LucarelliSeconda puntata per il programma condotto da Max Giusti. Tra le vittime di stasera Samira Lui e Selvaggia Lucarelli ... iodonna.it

Scherzi a Parte stasera su Italia 1: le vittime della seconda puntataStasera su Italia 1 la seconda puntata di Scherzi a Parte con Max Giusti alla conduzione: tra le vittime Samira Lui, Selvaggia Lucarelli ed Ermal Meta. NOTIZIA di PATRIZIO MARINO — 09/03/2026 Stasera, ... movieplayer.it

