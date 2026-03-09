Lo spettacolo Scena con delitto approda a Battipaglia, trasformando il pubblico in investigatori attivi. La rappresentazione si terrà il 15 marzo 2026 al Teatro Bertoni, alle ore 19:00. L’evento propone un formato ibrido che fonde l’intrattenimento teatrale con la logica investigativa. Gli spettatori non saranno semplici osservatori passivi, ma protagonisti della narrazione. Il prezzo d’ingresso è fissato a 33 euro, una cifra accessibile per un’esperienza immersiva di qualità. La sede scelta, il Teatro Bertoni in Via Giacomo Puccini, offre uno scenario ideale per questo tipo di produzione. L’orario serale delle 19:00 facilita la partecipazione dei residenti locali e dei turisti della zona salernitana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scena con delitto: a Battipaglia il pubblico indaga

Articoli correlati

Leggi anche: Danni al bagno pubblico con i mortaretti: s’indaga

Giallo a Battipaglia: uomo ferito alla gamba da un colpo di pistola, si indagaGiallo a Battipaglia: un uomo nella notte si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Speranza con una gamba ferita da un colpo...

Contenuti e approfondimenti su Scena con delitto a Battipaglia il...

Temi più discussi: Un buffet con delitto alla Rocca, con un’area speciale per i bambini; Pizza con delitto all'Home restaurant Passo da te a Bastia di Rovolon il 28 febbraio 2026; A cena con delitto: al Teatro Ciak di Roma va in scena lo spettacolo ispirato alle escape room; Laureata con la tesi sull’omicidio del papà: Si infiltrò nella mafia, lo Stato lo tradì.

Garlasco, Lovati parla ancora di omicidio premeditato spacciato per delitto passionale: da Stasi alla biciIl delitto di Garlasco fu premeditato e inscenato per incastrare Alberto Stasi: Massimo Lovati a ruota libera, dalla bicicletta all'organizzazione ... virgilio.it

Garlasco, Questa azione omicidiaria non è un delitto di impeto ma premeditato. Le nuove ipotesi sulla scena del crimineSecondo il legale, l’uccisione di Chiara Poggi non sarebbe stata frutto di un gesto impulsivo: «Questa azione omicidiaria non risponde all’idea di un’azione esplosiva. Non è un delitto passionale né d ... affaritaliani.it

Tutti noi durante questa scena: #IoSonoFarah - facebook.com facebook

“Chi è KR70M16”: Saverio La Ruina porta in scena la storia di Karamu, sedicenne il cui corpo è stato ridotto dalla burocrazia a un codice: KR70M16. Lo spettacolo “Naufrago senza nome”, a #Retroscena Domani #10marzo ore 23.15 su #TV2000 Canale x.com