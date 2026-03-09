Scelgo Arezzo | Recuperare l’esperienza delle circoscrizioni

Arezzo, 9 marzo 2026 – Un appello è stato rivolto a tutti i gruppi consiliari affinché si lavori per recuperare l’esperienza delle circoscrizioni. La proposta mira a coinvolgere le diverse forze politiche per discutere di un possibile rilancio di questi ambiti di rappresentanza territoriale. L’obiettivo è aprire un confronto prima della fine della sessione legislativa.

Arezzo, 9 marzo 2026 – “ Appello a tutti i gruppi consiliari: c’è tempo prima della fine della consiliatura, sarebbe importante dare un segnale per allargare la partecipazione dei cittadini e ridurre la distanza con l’amministrazione” “Rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini e promuovere strumenti concreti di partecipazione alla vita pubblica”. Così i consiglieri comunali Marco Donati e Valentina Sileano la proposta, depositata nei mesi scorsi dal gruppo consiliare Scelgo Arezzo, di istituire i Consigli di frazione e di quartiere, con l’obiettivo di dare più voce ai cittadini e accorciare la distanza con chi amministra la città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

