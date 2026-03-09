Scandone vittoria pesante a Roma | segnale forte al campionato

La Scandone Avellino ha ottenuto una vittoria contro la Stella EBK Roma con il punteggio di 62-55. La partita si è giocata a Roma e rappresenta un risultato importante per la squadra biancoverde. Con questa vittoria, la formazione avellinese ha rafforzato la propria posizione in campionato. La partita si è conclusa pochi minuti fa, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte discussioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Non è soltanto una vittoria. È una dimostrazione di maturità. La Scandone Avellino passa sul campo della Stella EBK Roma con il punteggio di 62-55 e conferma che il momento della squadra biancoverde è cambiato davvero. Dopo settimane complicate, il gruppo guidato da coach Ciro Dell'Imperio ha ritrovato compattezza, fiducia e soprattutto identità. Il successo di Roma arriva al termine di una gara intensa, ruvida, di quelle che si vincono con la testa prima ancora che con il talento. Una partita in cui la Scandone ha saputo restare dentro alla sfida nei momenti più difficili, affidandosi alla propria organizzazione difensiva e alla capacità di gestire i possessi con pazienza.