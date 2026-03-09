Scalo Milano scattano gli Iconic Days | due giorni di sconti extra anche sul design oltre il prezzo outlet

Sabato 14 e domenica 15 marzo si tengono gli Iconic Days a Scalo Milano outlet & more, un evento che coinvolge oltre 100 negozi. Durante le due giornate, i clienti potranno approfittare di sconti del 70% su tre prodotti selezionati, anche su articoli di design, oltre ai prezzi outlet abituali. L’iniziativa interessa sia le categorie moda che altri settori presenti nel centro commerciale.

Oltre 100 negozi di moda e design tagliano i prezzi del 70% per un weekend: ecco l'elenco dei brand e come arrivare all'outlet Sabato 14 e domenica 15 marzo tornano gli Iconic shopping days a Scalo Milano outlet & more. Durante le due giornate, si legge in una nota del centro, oltre 100 negozi applicheranno uno sconto del 70% sul prezzo outlet su tre prodotti selezionati del proprio assortimento. L’iniziativa coinvolge marchi di moda e design, tra cui Adidas, Borbonese, Calvin Klein, Calligaris, Falconeri, Guess, Kartell, Liu Jo, Nike, Nespresso, Trussardi e Twinset. L'elenco completo delle attività aderenti e l'anteprima dei prodotti sono disponibili nel catalogo digitale sul sito ufficiale e sui canali social della struttura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

