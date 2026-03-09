Scalo Milano | Iconic Days sconti extra al 70%

Nel fine settimana di marzo, l’area industriale di Scalo Milano si trasforma in un centro di shopping con oltre cento negozi che offrono sconti extra fino al 70% sui prezzi già ribassati dell’outlet. La promozione, chiamata Iconic Days, coinvolge numerose attività commerciali che partecipano all’evento, creando un’occasione unica per i clienti di approfittare di offerte significative.

Il weekend di marzo si prepara a trasformare l’area industriale riconvertita di Scalo Milano in un vero e proprio polo commerciale ad alto impatto, dove oltre cento attività commerciali applicheranno sconti aggiuntivi del 70% sui prezzi già ridotti dell’outlet. Questa iniziativa, denominata Iconic Days, è fissata per il sabato 14 e la domenica 15 marzo, offrendo opportunità di acquisto su prodotti selezionati da marchi di moda e design di primo piano. La struttura, situata a soli quindici minuti dal cuore pulsante di Milano, ospiterà una vasta gamma di negozi che taglieranno i costi per due giorni consecutivi. L’evento non si limita al semplice abbassamento dei prezzi, ma punta a valorizzare il design e lo stile attraverso una selezione curata di articoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

