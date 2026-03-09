Saviano in tv | 6 puntate su Morvillo e Brusca
Roberto Saviano ritorna in televisione con sei puntate dedicate a Morvillo e Brusca, concentrandosi sui loro ruoli e azioni all’interno del sistema criminale. La trasmissione affronta in modo chiaro e dettagliato i fatti legati a queste figure, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà del crimine organizzato. La serie intende far luce sulle vicende di questi due protagonisti.
Roberto Saviano è tornato sulle reti televisive con un messaggio diretto e senza compromessi sulla natura del crimine organizzato. Lo scrittore presenterà a partire dall’11 marzo su La7 il programma La giusta distanza, una serie di sei puntate che esamina la realtà italiana attraverso storie reali. Il tema centrale ruota attorno alla scelta etica: Saviano ha dichiarato che l’apparenza di neutralità rappresenta un errore fondamentale quando si tratta di affrontare la criminalità. La prima puntata metterà in scena le vite di Francesca Morvillo e Giovanni Brusca, due figure chiave per comprendere il conflitto tra legalità e illegalità nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Leggi anche: Una Nuova Vita replica in tv e in streaming: quante puntate sono, dove rivedere la fiction con Anna Valle su La5 o Mediaset Extra ?
Mercoledì 7 gennaio su Canale 5 va in onda la prima di tre puntate della serie tv "A testa alta", con Sabrina Ferilli. Trama, cast, curiositàUna donna rispettata, un video che ne distrugge la reputazione e una comunità che giudica.
Due ex killer di cosa nostra rispondono alle domande sulla storia della mafia - CONFIDENTIAL #8
Aggiornamenti e contenuti dedicati a Saviano in tv 6 puntate su Morvillo e...
Discussioni sull' argomento Propaganda live, la replica della puntata 06/03/2026; Propaganda Live: ospiti e anticipazioni di oggi, venerdì 6 marzo; Roberto Saviano: L'ipnosi della democrazia; La Torre di Babele lunedì alle 21.15.
Saviano: Di stare fermi non se ne parla proprio. L’associazione Enjoy sta per organizzare un nuovo appuntamento di Tentation Carneval e non una ma con due serate di spettacoli. La prima serata sarà intitolata Village People, sarà un vero e proprio festival di - facebook.com facebook
Questa sera torna #propagandalive. In studio con noi ci sarà Roberto Saviano. Ci vediamo alle 21.15 su @La7tv x.com