Saviano in tv | 6 puntate su Morvillo e Brusca

Roberto Saviano ritorna in televisione con sei puntate dedicate a Morvillo e Brusca, concentrandosi sui loro ruoli e azioni all’interno del sistema criminale. La trasmissione affronta in modo chiaro e dettagliato i fatti legati a queste figure, offrendo uno sguardo diretto e senza filtri sulla realtà del crimine organizzato. La serie intende far luce sulle vicende di questi due protagonisti.