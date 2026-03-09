Domenica sera si è tenuta presso l’Universal Hilton di Los Angeles la 53ª edizione dei Saturn Awards, organizzata dall’Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. Durante la cerimonia, James Cameron ha ricevuto un premio per il suo lavoro, mentre il film Mission: Impossible ha concluso la sua saga con un grande evento. La serata ha visto la consegna di riconoscimenti a diverse produzioni del settore.

Si è svolta domenica sera presso l’Universal Hilton di Los Angeles la 53ª edizione dei Saturn Awards, la prestigiosa cerimonia organizzata dall’Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. L’evento, condotto da Joel McHale, ha visto una parata di stelle del cinema di genere, celebrando il meglio della fantascienza, del fantasy e dell’horror dell’ultimo anno. Il dominatore assoluto della serata è stato James Cameron con il suo Avatar: Fuoco e Cenere (qui la nostra recensione), che ha portato a casa ben cinque premi, tra cui Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Film di Fantascienza. Cameron è stato inoltre celebrato per il 40° anniversario di Aliens. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Saturn Awards 2026: il trionfo di James Cameron e il gran finale di Mission: Impossible

Articoli correlati

Per il Castiglione una ’Mission Impossible’ in trasferta contro l’Amatori LodiTrasferta importante per la Blue Factor nella prima di ritorno in serie A1: al Pala Castellotti alle 20.

Guida TV Sky Cinema e NOW: Mission: Impossible - The Final Reckoning, Giovedi 12 Febbraio 2026Mission Impossible su Sky Cinema Uno e NOW con Ethan Hunt contro Gabriel e un’intelligenza artificiale letale in una corsa mozzafiato tra cielo e...

Contenuti e approfondimenti su Saturn Awards

Temi più discussi: Tom Cruise gode di una rara apparizione in una premiazione mentre si unisce all’elegante Elle Fanning e Rhea Seehorn ai Saturn Awards di Los Angeles; Paradise, trama e cast della stagione 2 della serie tv; Soulm8te: lo spin-off di M3GAN ottiene il primo rating R del franchise e riaccende le speranze di uscita; Harry Potter: Paul Bettany rompe il silenzio sui rumor su Voldemort nella serie HBO.

‘Avatar: Fire And Ash’, ‘Pluribus’ & ‘Andor’ Lead Saturn Awards Winners – Full ListThe Final Reckoning and the TV series Pluribus and Andor were among the biggest winners Sunday at the 53rd annual Saturn Awards, which hosted a ceremony packed with A-listers from the world of genre ... deadline.com

2026 Saturn Awards Winners See THE FANTASTIC FOUR: FIRST STEPS Beat SUPERMAN As Best Cinematic Film AdaptationThe winners are in for this year's Saturn Awards, and the big news is that The Fantastic Four: First Steps took down Superman in one of the award show's biggest categories. comicbookmovie.com

Mark Hamill e George Lucas insieme ai Saturn Awards - facebook.com facebook