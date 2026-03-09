Saturn Awards 2026 | il trionfo di James Cameron e il gran finale di Mission | Impossible

Domenica sera si è tenuta presso l’Universal Hilton di Los Angeles la 53ª edizione dei Saturn Awards, una cerimonia organizzata dall’Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. Durante l’evento, James Cameron ha ricevuto numerosi riconoscimenti, mentre “Mission: Impossible” ha concluso la sua serie con un grande finale. La serata ha visto premi e celebrazioni per diverse produzioni di genere.

Si è svolta domenica sera presso l’Universal Hilton di Los Angeles la 53ª edizione dei Saturn Awards, la prestigiosa cerimonia organizzata dall’Academy of Science Fiction, Fantasy and Horror Films. L’evento, condotto da Joel McHale, ha visto una parata di stelle del cinema di genere, celebrando il meglio della fantascienza, del fantasy e dell’horror dell’ultimo anno. Il dominatore assoluto della serata è stato James Cameron con il suo Avatar: Fuoco e Cenere (qui la nostra recensione), che ha portato a casa ben cinque premi, tra cui Miglior Regia, Miglior Sceneggiatura e Miglior Film di Fantascienza. Cameron è stato inoltre celebrato per il 40° anniversario di Aliens. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

