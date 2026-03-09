Sassuolo Grosso non si accontenta | È adesso che bisogna migliorare

Il tecnico del Sassuolo esprime soddisfazione per i risultati ottenuti finora, ma sottolinea che è il momento di fare ulteriori miglioramenti. Durante una conferenza stampa, ha dichiarato che la squadra deve continuare a lavorare duramente per alzare ancora di più il livello. Nonostante i punti in classifica e le prestazioni positive, l’allenatore ha insistito sulla necessità di migliorare.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Farà anche classifica, bella, e morale, alto, quanto fatto fin qua dal Sassuolo. "Ma rispetto alla gara che ci apprestiamo a giocare non ci dà nessun vantaggio.". Quindi Fabio Grosso fa quel che ha sempre fatto da inizio stagione, sia quando le cose andavano bene che quando andavano così così, ovvero cerca un equilibrio tra aspettative che cinque vittorie nelle ultime sei gare hanno inevitabilmente alzato e la necessità di ‘restare – come si dice in gergo – sul pezzo’. E c’è anche da capirlo: la vittoria contro l’Atalanta è stata qualcosa, parole sue nel dopogara, "che resterà", ma il presente impone antenne dritte, e livello di concentrazione all’altezza dell’impegno. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

