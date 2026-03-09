Sassi contro gli autocarri nuova intimidazione a un imprenditore | Nessuno può estorcermi denaro

Una nuova intimidazione si è verificata nei confronti di un imprenditore edile impegnato in lavori in provincia, quando alcuni sassi sono stati lanciati contro i suoi autocarri. L'imprenditore ha dichiarato che nessuno può costringerlo a pagare denaro sotto minaccia. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di intimidazione che coinvolgono l’azienda.

È il terzo episodio ai danni dell'azienda edile di Giusto Giordano di Misilmeri, che ha fatto un esposto ai carabinieri. "Sarò sempre per il rispetto della legalità e non ci sarà mai spazio per dubbi e tentennamenti" Sassaiola contro i suoi autocarri. Ancora un'intimidazione contro l'impresa edile di Giusto Giordano, che sta eseguendo alcuni lavori in provincia. È successo nella notte tra sabato e domenica, quando i mezzi dell'imprenditore di Misilmeri sono stati colpiti dai sassi probabilmente scagliati con fionde. Gravi i danni alla carrozzeria e ai vetri. Giordano ha presentato un esposto ai carabinieri. Per lui è il terzo episodio denunciato alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

