Sassari 42° | sole vento e caldo mitigato

A Sassari, la temperatura ha raggiunto i 42 gradi, accompagnata da sole e vento che hanno contribuito a mitigare il caldo. La città si trova al 42esimo posto nella classifica nazionale sulla qualità del clima, con un punteggio totale di 629,2. La giornata si è contraddistinta per le condizioni meteorologiche intense, in linea con le rilevazioni ufficiali.

Sassari si colloca al 42esimo posto nella graduatoria nazionale sulla qualità del clima, ottenendo un punteggio complessivo di 629,2. L'analisi, basata su una media decennale dal 2015 al 2025, evidenzia come la città sassarese offra un equilibrio tra soleggiamento e ventilazione, pur registrando criticità legate alla siccità prolungata. L'indagine mette in luce una realtà complessa dove il sole è abbondante ma non eccessivo, mentre le ondate di calore restano eventi occasionali che non definiscono l'intera stagione estiva. La città si distingue per una brezza estiva efficace e per un inverno mite, sebbene non privo di giornate fredde intense.