Saronno Servizi introduce SEND | atti amministrativi digitali su App IO

Saronno Servizi S.p.A. ha lanciato SEND, un sistema che permette di inviare atti amministrativi in formato digitale tramite l’App IO. La novità riguarda la possibilità di ricevere e consultare documenti ufficiali senza bisogno di supporti cartacei, rendendo più rapido e semplice il rapporto tra l’azienda e i cittadini. L’obiettivo è semplificare la gestione delle comunicazioni ufficiali attraverso strumenti digitali.

Contenuti utili per approfondire Saronno Servizi Saronno Servizi introduce SEND: atti amministrativi digitali su App IOSaronno Servizi S.p.A. accelera sul fronte della digitalizzazione introducendo un nuovo sistema per l'invio degli atti amministrativi in formato digitale. ilnotiziario.net Saronno Servizi diventa digitale: pagamenti e atti arrivano direttamente sull'App IOGrazie all'accordo tra il Comune e la piattaforma delle notifiche digitali i residenti potranno ricevere avvisi di pagamento e documenti legali senza attendere il postino ... varesenews.it