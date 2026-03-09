Saronno Servizi introduce SEND | atti amministrativi digitali su App IO

Da ilnotiziario.net 9 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Saronno Servizi S.p.A. ha lanciato SEND, un sistema che permette di inviare atti amministrativi in formato digitale tramite l’App IO. La novità riguarda la possibilità di ricevere e consultare documenti ufficiali senza bisogno di supporti cartacei, rendendo più rapido e semplice il rapporto tra l’azienda e i cittadini. L’obiettivo è semplificare la gestione delle comunicazioni ufficiali attraverso strumenti digitali.

All’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa. Prevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità. Il. Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. Giornata di mobilitazione anche in Lombardia per lo sciopero generale nazionale proclamato da diversi sindacati. Lo avrebbe sedotto dopo averlo conosciuto a un corso di ballo, per poi ricattarlo con. Allarme bomba questa mattina al Palazzo di Giustizia di Milano. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

saronno servizi introduce send atti amministrativi digitali su app io
© Ilnotiziario.net - Saronno Servizi introduce SEND: atti amministrativi digitali su App IO

Articoli correlati

Saronno: fine carta, tutto su App IO dal 9 marzo 2026La digitalizzazione dei servizi pubblici sta raggiungendo nuovi livelli di efficienza nel cuore della provincia di Varese, dove Saronno Servizi S.

Poste Italiane introduce SPID a pagamento dal 2026. Assoutenti: la Carta d’Identità Elettronica garantisce accesso sicuro e gratuito ai servizi digitaliPoste Italiane ha comunicato l’introduzione di tariffe per il servizio SPID a partire dal 1° gennaio 2026.

Contenuti utili per approfondire Saronno Servizi

Saronno Servizi introduce SEND: atti amministrativi digitali su App IOSaronno Servizi S.p.A. accelera sul fronte della digitalizzazione introducendo un nuovo sistema per l’invio degli atti amministrativi in formato digitale. ilnotiziario.net

Saronno Servizi diventa digitale: pagamenti e atti arrivano direttamente sull’App IOGrazie all'accordo tra il Comune e la piattaforma delle notifiche digitali i residenti potranno ricevere avvisi di pagamento e documenti legali senza attendere il postino ... varesenews.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.