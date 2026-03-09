Sarno | padre morente protegge figlia omicidio nel panificio

A Sarno, nel panificio di via principale, si è consumato un omicidio che ha coinvolto due uomini del luogo. Gaetano Russo è stato ferito mortalmente durante una colluttazione con Andrea Sirica, che è stato arrestato poco dopo dai carabinieri. La tragedia ha suscitato grande scalpore tra i residenti, mentre si cerca di capire cosa abbia scatenato il gesto violento.

Nel cuore di Sarno, un dramma familiare ha sconvolto la comunità: Gaetano Russo è stato ucciso nel proprio panificio da Andrea Sirica. La figlia Cristina, insieme ai fratelli Mariangela e Raimondo, ha raccontato in televisione come il padre abbia cercato di proteggerla prima di morire. L’assassino è già dietro le sbarre per omicidio volontario, ma il movente rimane un mistero irrisolto che continua a pesare sulla famiglia e sul territorio. La tragedia si è consumata nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2026, all’interno del negozio di famiglia gestito dal panettiere. Mentre l’aggressore colpiva ripetutamente con un coltello, la vittima cadde addosso alla propria figlia, cercando di creare uno scudo umano contro i colpi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

