A Sarno è stato attivato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, uno spazio fisico dotato di attrezzature di telemedicina. L’obiettivo è permettere ai cittadini di accedere a visite mediche specialistiche tramite televisita, senza la necessità di spostarsi in ospedali o distretti sanitari. L’ambulatorio offre un servizio che utilizza strumenti digitali per consulti medici a distanza.

Tempo di lettura: 2 minuti A Sarno l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, uno spazio fisico attrezzato di telemedicina che consentirà ai cittadini di accedere a visite mediche specialistiche in modalità televisita, senza doversi recare in ospedali o distretti sanitari. La televisita è uno strumento sanitario attraverso il quale il medico interagisce a distanza con il paziente. L’iniziativa è stata avviata in sinergia tra il Comune di Sarno e l’ ASL Salerno e punta a rafforzare il collegamento tra sanità digitale e territorio, utilizzando la tecnologia per rendere più vicini e accessibili i servizi sanitari, in particolare a favore delle persone con difficoltà di spostamento o prive di adeguate competenze digitali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sarno, attivato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità

