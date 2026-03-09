Santa Francesca Romana 1384-1440 | sposa madre e fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi

Santa Francesca Romana nacque a Roma nel 1384 e proveniva da una famiglia nobile. Fin da giovane manifestò il desiderio di dedicarsi a Dio, ma rispettò le volontà dei genitori e si sposò con il patrizio Lorenzo Ponziani. Durante la sua vita, fu sposa, madre e fondatrice delle Oblate di Tor de’ Specchi. Morì nel 1440.

Santa Francesca Romana (1384–1440) nacque a Roma in una famiglia nobile. Fin da giovane desiderò consacrarsi a Dio, ma, in obbedienza ai genitori, sposò il patrizio Lorenzo Ponziani. Nel matrimonio visse una santità concreta: fu sposa e madre attenta, unendo la vita domestica a una intensa attività di carità verso i poveri e gli ammalati. Tra carestie e pestilenze che colpirono la città, distribuì viveri e assistenza, trasformando i beni di famiglia in soccorso per chi era nel bisogno. La sua casa divenne luogo di preghiera e di servizio; attorno a lei si raccolsero donne desiderose di condividere lo stesso impegno spirituale e sociale. Da questa esperienza nacque, nel cuore di Roma, la comunità delle Oblate di Tor de’ Specchi, ispirata alla Regola di San Benedetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

