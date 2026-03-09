Sanremo | 25enne cade anca rotta e esame psichiatrico

Una donna di 25 anni è caduta questa mattina in via Solaro a Sanremo, precipitando dal secondo al primo piano di un edificio. L’incidente ha provocato la rottura dell’anca e la donna è stata trasportata in ospedale, dove dovrà sottoporsi a un esame psichiatrico. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine.

Una giovane donna di 25 anni ha subito una caduta traumatica in via Solaro a Sanremo questa mattina, precipitando dal secondo al primo piano dell'edificio. Il soccorso è stato attivato alle 11.30 con l'intervento immediato dei servizi di emergenza e delle forze dell'ordine. L'incidente si è verificato nel cuore della città, dove la ragazza ha riportato lesioni all'anca destra che hanno richiesto un trasferimento urgente presso il nosocomio locale per valutazioni specialistiche. Sul luogo sono presenti sia l'automedica del 118 che l'equipaggio di Matuzia Emergenza, mentre i carabinieri indagano sulle dinamiche ancora oscure del fatto.