Il Festival di Sanremo 2027 si avvicina e si presenta con una struttura molto stretta, definita come blindata, per garantire la sicurezza e il rispetto delle procedure. La direzione artistica è stata affidata a Stefano De Martino, mentre Fagnani risulta in pole position per assumere un ruolo di rilievo nell’organizzazione. La manifestazione si svolgerà come previsto senza variazioni sostanziali rispetto alle edizioni precedenti.

Il prossimo Festival di Sanremo, in programma nel 2027, sarà caratterizzato da una struttura operativa definita come blindata, con la direzione artistica affidata a Stefano De Martino. Già sono state selezionate le figure chiave per la regia e la scenografia, mentre il presentatore ha risposto alle curiosità sulla possibile presenza femminile al suo fianco. La scelta del regista Luigi Antonini e dello scenografo Marco Calzavara segna un cambio di passo verso un nuovo stile produttivo. Stefano De Martino, già noto al grande pubblico per i suoi ruoli televisivi, si trova ora al centro di un processo decisionale che mira a isolare il progetto dalle distrazioni esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Sanremo 2027: De Martino blindato, Fagnani in pole

