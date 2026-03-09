Sanremo 2027 | addio al voto della sala stampa

Al Festival di Sanremo 2027, si è deciso di eliminare il voto della sala stampa dal calcolo del risultato finale. La proposta ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori e gli organizzatori, senza ancora portare a una decisione definitiva. La modifica riguarda esclusivamente la modalità di valutazione, senza cambiare le altre fasi della competizione. La questione rimane aperta e al centro di confronti tra le parti coinvolte.

La proposta di eliminare il voto della sala stampa dal calcolo finale del Festival di Sanremo per l'edizione 2027 ha riaperto un dibattito che sembra ormai irrisolvibile. Andrea Spinelli, voce portante della critica musicale, ha avanzato alla RAI la richiesta formale di revisione o abrogazione di questo meccanismo di votazione. La questione non riguarda solo una modifica regolamentare tecnica, ma tocca il cuore stesso della legittimità del risultato finale della massima vetrina musicale italiana. Il punto di partenza è chiaro: le due sale stampa, quella dell'Ariston e quella delle radio, dispongono già di premi dedicati che dovrebbero bastare a soddisfare la loro funzione valutativa.