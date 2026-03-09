sanremo 2026 cleo delle bambole di pezza si fa un tatuaggio estremo

Durante il festival di Sanremo 2026, Cleo, cantante delle Bambole di Pezza, ha deciso di farsi un tatuaggio estremo. La cantante ha scelto di incidere sul braccio il volto di Carlo Conti, confermando così la sua scelta di un gesto forte e visibile. L'atto ha suscitato molta attenzione tra i presenti e sui social.

Promessa mantenuta: Cleo, la cantante delle Bambole di Pezza si è tatuata la faccia di Carlo Conti sul braccio. Un tatuaggio mostrato durante la prima puntata di Sanremo Top dove Cleo, insieme al suo gruppo, è stata ospite per cantare il brano sanremese "Resta con me". "Non pensavo che saremmo mai arrivate a Sanremo. Adesso sarai sempre con me", ha detto la cantante rivolgendosi direttamente al conduttore. Poco prima lei stessa su Instagram aveva presentato il nuovo tatuaggio, spiegando: "Carlo Conti ha letteralmente cambiato la mia vita, mi ha dato quell'opportunità che ha avverato i miei sogni per cui ho lavorato e sofferto da quando ero piccola. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

