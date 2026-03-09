Sanremo 2026 | 3.000 incontri per il lusso globale

Sanremo si appresta a ospitare la terza edizione del Deluxe Travel Market, un evento B2B dedicato al settore del turismo di lusso. Sono previsti circa 3.000 incontri tra operatori, professionisti e aziende provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà nella città ligure, portando in scena un focus esclusivo sull’ospitalità di alta gamma e sul mercato del lusso globale.