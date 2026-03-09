Sanremo 2026 | 3.000 incontri per il lusso globale
Sanremo si appresta a ospitare la terza edizione del Deluxe Travel Market, un evento B2B dedicato al settore del turismo di lusso. Sono previsti circa 3.000 incontri tra operatori, professionisti e aziende provenienti da tutto il mondo. La manifestazione si svolgerà nella città ligure, portando in scena un focus esclusivo sull’ospitalità di alta gamma e sul mercato del lusso globale.
Sanremo si prepara ad accogliere la terza edizione del Deluxe Travel Market, un evento B2B dedicato al turismo di lusso che trasformerà la città in un hub internazionale per l’ospitalità d’eccellenza. Dal 10 al 12 marzo 2026, presso il Royal Hotel Sanremo, oltre tremila incontri d’affari collegheranno advisor di viaggio e i più grandi brand alberghieri globali. L’appuntamento segna il ritorno dell’evento dopo le edizioni precedenti, confermando la capitale della Riviera come destinazione privilegiata progetta viaggi esclusivi. La presenza di operatori provenienti da Stati Uniti, Regno Unito, Emirati Arabi Uniti e altri mercati chiave sottolinea l’ambizione di posizionare la città nel cuore del mercato del lusso mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
