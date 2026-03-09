Sanlorenzo 2025 | utili +4,2% e dividendo da 1,05 euro

Sanlorenzo ha pubblicato i risultati definitivi dell'esercizio 2025, confermando una crescita dei ricavi e un utile netto in aumento del 4,2% rispetto all'anno precedente. Il consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo per il 2026 pari a 1,05 euro per azione, con stacco previsto per il 18 maggio prossimo. L'azienda, quotata nel segmento STAR e specializzata nella costruzione di yacht superiori ai 30 metri, chiude l'anno con un fatturato da vendita nuova di 960,36 milioni di euro, superando le attese iniziali. La posizione finanziaria netta si è ridotta positivamente a 20,1 milioni di euro, mentre il portafoglio ordini garantisce visibilità futura con un miliardo di euro già prenotati.