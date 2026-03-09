Sanita’ | Uap sabato manifestazione a Roma per difendere il sistema nazionale

Sabato a Roma si terrà una manifestazione organizzata dall’Unione nazionale ambulatori e poliambulatori degli enti e dell’ospedalità privata. L’obiettivo è difendere il sistema sanitario nazionale e le strutture private che vi operano. L’evento coinvolge operatori e rappresentanti delle strutture sanitarie private, che si riuniranno per esprimere le proprie istanze. La manifestazione si svolgerà nel centro della città, coinvolgendo diverse realtà del settore.

Latina. Celentano: scossa da tentato rapimento bimbo, non abbasseremo guardia su sicurezza L'Uap organizza una mobilitazione a Roma per difendere il diritto alla salute e il sistema sanitario nazionale. L’Uap, Unione nazionale ambulatori e poliambulatori degli enti e dell’ospedalità privata, ha indetto per il 14 marzo prossimo una conferenza e mobilitazione nazionale presso il teatro Brancaccio di Roma, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla tutela della salute dei cittadini e sulla salvaguardia del sistema sanitario nazionale. “L’iniziativa – spiega la presidente Uap Mariastella Giorlandino – si concentra su tre temi... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

