Sanità Palermo | 3 arresti mazzette fino a 5.000 euro
Sabato 7 marzo 2026, la Procura di Palermo ha eseguito tre arresti nell’ambito di un’indagine sulla sanità locale. Le verifiche hanno portato alla luce un sistema di corruzione, coinvolgendo un ortopedico e alcune aziende sanitarie. Le indagini hanno evidenziato pagamenti di mazzette che arrivavano fino a 5.000 euro. Le autorità hanno proceduto con le misure cautelari e stanno continuando le verifiche.
La Procura di Palermo ha fatto scattare tre arresti sabato 7 marzo 2026, smascherando una rete di corruzione nella sanità che coinvolgeva un noto ortopedico e ditte sanitarie amiche. Il caso dell'ortopedico emerge da una denuncia di un tecnico pentito, rivelando come mazzette, cene con astici e bicchieri di vino siano stati il prezzo per certificati rilasciati senza visite reali.
Palermo, al Policlinico chiedevano mazzette da 50 a 400 euro per accelerare la riconsegna delle salme: 15 arrestiSoldi chiesti al marito per permettergli di dare l’ultimo saluto alla moglie deceduta.
Leggi anche: Le mazzette da 100 euro per "restituire e vestire i morti": gli affari all'obitorio del Policlinico di Palermo, chiesti 15 arresti
Palermo, inchiesta sulla sanità: arresti e interdizioni per corruzione e falsi certificati d’invaliditàPalermo, inchiesta su corruzione nella sanità. Sequestrati oltre 1,2 milioni a un facilitatore di pratiche d’invalidità. newsicilia.it
Corruzione nella sanità, confessione e arresti di medici e imprenditori VIDEOPALERMO – Il faccendiere Giuseppe Nicoletti ha confessato, chiamando in causa gli altri indagati. Il giudice per le indagini preliminari ha sciolto la riserva dopo gli interrogatori preventivi nell’in ... livesicilia.it
TrmWeb.it. . Palermo - Mazzette nella sanità: "un fiume di denaro per certificazioni irregolari" - facebook.com facebook
Corruzione nella sanità, 6 arresti a #Palermo. Sequestrati 1,2 milioni in contanti. Medici compiacenti, false certificazioni e mazzette per ottenere benefici assistenziali. Al centro un faccendiere che intascava fino a 7mila euro a pratica #IoSeguoTgr x.com