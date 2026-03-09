Sanità Palermo | 3 arresti mazzette fino a 5.000 euro

Sabato 7 marzo 2026, la Procura di Palermo ha eseguito tre arresti nell’ambito di un’indagine sulla sanità locale. Le verifiche hanno portato alla luce un sistema di corruzione, coinvolgendo un ortopedico e alcune aziende sanitarie. Le indagini hanno evidenziato pagamenti di mazzette che arrivavano fino a 5.000 euro. Le autorità hanno proceduto con le misure cautelari e stanno continuando le verifiche.