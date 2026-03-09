La Sangiovannese ha perso 1-0 contro la Castiglionese nel match di ieri al “Virgilio Fedini”. La partita si è conclusa con la sconfitta per i padroni di casa, che ora affrontano una fase complicata nel campionato di Eccellenza Girone B. La gara si è svolta in una giornata di marzo nel comune di Arezzo.

Arezzo, 09 marzo 2026 – La Sangiovannese esce sconfitta dal “Virgilio Fedini”, battuta 1-0 dalla Castiglionese nella gara disputata ieri e valida per il campionato di Eccellenza Girone B. A decidere l’incontro è stato un calcio di rigore trasformato nel primo tempo da Berneschi, episodio che ha finito per indirizzare una partita avara di occasioni e molto combattuta. Davanti a circa 250 spettatori, gli azzurri hanno provato fin dalle prime battute a prendere in mano il pallino del gioco. Dopo pochi minuti è arrivata anche la prima occasione: sugli sviluppi di un calcio piazzato Manes ha staccato di testa, ma la conclusione è risultata centrale e facilmente controllata dal portiere Balli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sangiovannese. Adesso è crisi vera

