San Nicola Baronia preoccupazione per nuovi episodi Rems | auto danneggiate e furto in salumeria

A San Nicola Baronia, in provincia di Avellino, nelle ultime settimane sono stati segnalati due episodi che coinvolgono pazienti della Rems. Sono state trovate auto danneggiate e sono stati rubati prodotti da una salumeria locale. La comunità locale si è mostrata preoccupata per quanto accaduto, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sui fatti.

Residenti in allarme dopo due incidenti in pochi giorni: crescono le richieste di chiarimenti sulla sicurezza della struttura sanitaria A San Nicola Baronia, piccolo comune in provincia di Avellino, si sono verificati negli ultimi giorni due episodi che hanno coinvolto pazienti della Rems presente sul territorio. Una Rems — Residenza per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza — è una struttura sanitaria che accoglie persone con disturbi psichiatrici cui è stata applicata una misura di sicurezza dall'autorità giudiziaria, in sostituzione degli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Il primo episodio risale alla domenica scorsa. Alcune...