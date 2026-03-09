?San Marino 2026 | la magia che Libera il cuore
Dal 13 al 15 marzo 2026, la Repubblica di San Marino ospiterà la 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia, un evento che ogni anno richiama artisti e spettatori da diverse parti del mondo. Durante questi tre giorni, il centro storico si trasforma in un palcoscenico all’aperto dove illusionisti e maghi presenteranno numeri e spettacoli sorprendenti, attirando appassionati e curiosi.
?Dal 13 al 15 marzo 2026, la Repubblica di San Marino si veste di incanto per la 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia. Il Festival Internazionale si prepara a un appuntamento storico: celebrare il centenario del leggendario Harry Houdini, il “Re dell’Evasione”. Ma quest’anno, la fuga non riguarderà solo catene e lucchetti d’acciaio. La sfida è più ambiziosa: compiere l’evasione più difficile di tutte, quella contro i pregiudizi e le catene invisibili dell’indifferenza. San Marino 2026: il volo della volontà.?Il testimone del mito passa a Magica Gilly, l’unica illusionista donna al mondo con Sindrome di Down.?Qui, Gilly tenterà l’impossibile: realizzare un esperimento mai eseguito prima, rinvenuto tra gli appunti privati di Houdini. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com
Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists
Simona Ventura al San Marino Song Contest: guiderà la finale che vale l’Eurovision 2026Super Simo" sbarca sul Titano: la conduttrice annuncia la data della finalissima che decreterà il rappresentante per l'Eurovision 2026.
How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions
Altri aggiornamenti su San Marino.
Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit vince il San Marino Song Contest 2026 e va all'Eurovision; Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra Lamborghini; San Marino Song Contest 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla finale di stasera.
Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026: la classifica completaChi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e qual è la classifica finale: il podio, i finalisti e tutti i premi assegnati. donnaglamour.it
Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a ViennaSenhit è il vincitore del San Marino Song Contest 2026: la cantante italiana conquista con Superstar feat Boy George! superguidatv.it
Backstage divertente del San Marino Eurovision con Morgan, Iva Zanicchi, Dolcenera, Al Bano… Mi sono divertito molto a far parte della giuria di qualità, con Morgan e Iva Zanicchi, al San Marino Eurovision Song Contest. Ho fatto clip che in questo video ho u - facebook.com facebook
Con Superstar la cantante conquista la finale al Teatro Nuovo di Dogana e ottiene il biglietto per Vienna. Con lei anche Boy George: rappresenteranno San Marino all’Eurovision 2026 x.com