Dal 13 al 15 marzo 2026, la Repubblica di San Marino ospiterà la 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia, un evento che ogni anno richiama artisti e spettatori da diverse parti del mondo. Durante questi tre giorni, il centro storico si trasforma in un palcoscenico all’aperto dove illusionisti e maghi presenteranno numeri e spettacoli sorprendenti, attirando appassionati e curiosi.

?Dal 13 al 15 marzo 2026, la Repubblica di San Marino si veste di incanto per la 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia. Il Festival Internazionale si prepara a un appuntamento storico: celebrare il centenario del leggendario Harry Houdini, il “Re dell’Evasione”. Ma quest’anno, la fuga non riguarderà solo catene e lucchetti d’acciaio. La sfida è più ambiziosa: compiere l’evasione più difficile di tutte, quella contro i pregiudizi e le catene invisibili dell’indifferenza. San Marino 2026: il volo della volontà.?Il testimone del mito passa a Magica Gilly, l’unica illusionista donna al mondo con Sindrome di Down.?Qui, Gilly tenterà l’impossibile: realizzare un esperimento mai eseguito prima, rinvenuto tra gli appunti privati di Houdini. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - ?San Marino 2026: la magia che Libera il cuore

Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists

Simona Ventura al San Marino Song Contest: guiderà la finale che vale l’Eurovision 2026Super Simo" sbarca sul Titano: la conduttrice annuncia la data della finalissima che decreterà il rappresentante per l'Eurovision 2026.

How to Develop Laser Focus in a World Full of Distractions

Altri aggiornamenti su San Marino.

Temi più discussi: San Marino Song Contest 2026, vince Senhit feat. Boy George e vola all'Eurovision; Senhit vince il San Marino Song Contest 2026 e va all'Eurovision; Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e l’annuncio di Elettra Lamborghini; San Marino Song Contest 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla finale di stasera.

Chi ha vinto il San Marino Song Contest 2026: la classifica completaChi ha vinto il San Marino Song Contest 2026 e qual è la classifica finale: il podio, i finalisti e tutti i premi assegnati. donnaglamour.it

Chi ha vinto San Marino Song Contest 2026? La vincitrice è Senhit feat Boy George in gara all’Eurovision Song Contest 2026 a ViennaSenhit è il vincitore del San Marino Song Contest 2026: la cantante italiana conquista con Superstar feat Boy George! superguidatv.it

Backstage divertente del San Marino Eurovision con Morgan, Iva Zanicchi, Dolcenera, Al Bano… Mi sono divertito molto a far parte della giuria di qualità, con Morgan e Iva Zanicchi, al San Marino Eurovision Song Contest. Ho fatto clip che in questo video ho u - facebook.com facebook

Con Superstar la cantante conquista la finale al Teatro Nuovo di Dogana e ottiene il biglietto per Vienna. Con lei anche Boy George: rappresenteranno San Marino all’Eurovision 2026 x.com