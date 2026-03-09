San Marciano di Cervinara presentazione di Armarsi con Cinque Ciottoli di Don Roberto Faccenda

A San Marciano di Cervinara la presentazione di "A(r)marsi con Cinque Ciottoli" di Don Roberto Faccenda. Un invito alla riflessione, al dialogo e alla riscoperta spirituale. Martedì 10 marzo 2026, alle ore 18:00, la comunità di Cervinara si prepara ad accogliere un appuntamento letterario e sociale di grande rilievo: la presentazione del libro "A(r)marsi con Cinque Ciottoli", opera di Don Roberto Faccenda. L'evento si terrà presso la suggestiva cornice della Chiesa di Gesù Misericordioso, in località San Marciano (AV). L'incontro nasce dalla sinergia tra diverse realtà del territorio impegnate nel sociale e nella promozione... 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

