San Cataldo | bastone contro vetro allarme alla gioielleria

Un uomo armato di bastone ha colpito e sfondato la vetrina della gioielleria Bluespirit nel centro commerciale Il Casale a San Cataldo. L’episodio si è verificato questa mattina, provocando danni alla vetrina senza che ci siano state altre azioni o interventi immediati. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia per i rilievi e le verifiche del caso.

Un uomo armato di un bastone ha sfondato la vetrina della gioielleria Bluespirit nel centro commerciale Il Casale a San Cataldo. L'episodio si è verificato domenica 8 marzo 2026, in prossimità dell'orario di chiusura del complesso commerciale. L'aggressore ha colpito con forza il vetro della vetrina provocandone il cedimento mentre all'interno era presente l'addetta alle vendite. La rapidità dell'azione e il rumore generato hanno causato momenti di apprensione tra i presenti nella galleria. I Carabinieri sono già sul posto per avviare le indagini, utilizzando anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Non è ancora stato chiarito se siano stati sottratti gioielli o altri oggetti dal punto vendita colpito.