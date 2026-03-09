San Cataldo | 20 negozi diventano presidi contro l’endometriosi

A San Cataldo, venti negozi parteciperanno alla terza edizione di Vetrine Consapevoli, iniziativa che durante tutto marzo trasformerà le vetrine in punti di informazione sull’endometriosi. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini su questa patologia attraverso esposizioni e materiali informativi esposti nei negozi coinvolti. L’evento coinvolge attività commerciali locali pronte a offrire uno spazio dedicato alla consapevolezza sulla malattia.

San Cataldo si prepara ad accogliere la terza edizione di Vetrine Consapevoli, un'iniziativa che trasformerà le vetrine dei negozi in punti di informazione sull'endometriosi per tutto il mese di marzo. L'assessorato alla Cultura e Pari Opportunità ha già distribuito kit informativi a circa 20 attività commerciali, creando una rete di sensibilizzazione che coinvolge anche scuole e biblioteca comunale. La campagna, promossa dall'Associazione Progetto Endometriosi (APE), punta a colmare il vuoto di conoscenza su questa patologia cronica che colpisce molte donne in età fertile. Domani, 8 marzo, l'avvio ufficiale... 🔗 Leggi su Ameve.eu

