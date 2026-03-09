A San Benedetto del Tronto, il Comune ha aperto una selezione per assumere un nuovo Dirigente Tecnico a tempo indeterminato. La nomina entrerà in vigore il primo luglio, data in cui il nuovo incarico prenderà avvio. La procedura concorsuale è stata avviata per coprire questa posizione e garantire la continuità amministrativa.

Il Comune di San Benedetto del Tronto ha avviato una procedura concorsuale per l’assunzione a tempo indeterminato di un Dirigente Tecnico, con decorrenza dell’attività fissata al primo luglio. La decisione è stata approvata dalla Commissaria Straordinaria Rita Stentella e gestita amministrativamente dal segretario generale Stefano Zanieri. In questo scenario, la scelta di procedere con il bando in assenza di una giunta politica eletta solleva interrogativi sulla gestione del vuoto istituzionale che precede le elezioni di fine maggio. Il concorso prevede requisiti specifici per l’accesso alla posizione dirigenziale, aprendo possibilità a profili diversi rispetto alla prassi abituale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Benedetto: nuovo dirigente dal 1° luglio nel vuoto

