Samsung Galaxy S26 con WINDTRE | offerte prezzi e promo disponibili

Samsung Galaxy S26 è ora disponibile tramite WINDTRE, che offre l'acquisto a rate abbinato a una tariffa promozionale. La promozione consente ai clienti di ottenere lo smartphone con pagamento dilazionato e traffico dati illimitato in 5G. Le offerte e i prezzi sono stati annunciati e sono accessibili ai consumatori interessati.

Il nuovo Samsung Galaxy S26 con WindTre è disponibile con l'acquisto a rate in bundle con una tariffa abbinata in promozione a prezzo scontato che permette di acquistare lo smartphone con pagamento a rate e traffico dati illimitato in 5G. Grazie alle nuove promozioni dell'operatore, il dispositivo può essere abbinato a diversi piani tariffari pensati sia per nuovi clienti, sia per già clienti WINDTRE, con formule di finanziamento flessibili. Galaxy S26 Ultra: prime impressioni dopo le prime ore di utilizzo. Offerte Galaxy S26 con WINDTRE. I nuovi clienti WINDTRE possono acquistare Samsung Galaxy S26 con rate da 24, 30 o 36 mesi. In base alla lunghezza del finanziamento le rate hanno costi ce variano da un minimo di 33 euro ad un massimo di 39 euro.

WindTre annuncia le nuove offerte con il Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26 con WINDTRE: nuove offerte con giga illimitati e rate da 14,99€La promozione coinvolge Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra, con diverse formule dedicate sia ai nuovi clienti sia ai già clienti, oltre a...

SAMSUNG GALAXY S26 Anteprima Prezzo e Specifiche Approfondimenti e contenuti su Samsung Galaxy S26 Temi più discussi: Samsung Galaxy S26 Ultra, la novità è il Privacy display; RECENSIONE Samsung Galaxy S26 Ultra; Samsung Galaxy S26 vs Galaxy S25: il confronto sulla carta; Samsung Galaxy S26 Ultra vs Galaxy S25 Ultra, differenze reali: quale conviene?.

Samsung Galaxy S26 Ultra si posiziona dietro a Apple iPhone 16 Pro Max nella classifica delle fotocamere DxOMarkIl Samsung Galaxy S26 Ultra si comporta meglio del suo predecessore nell'analisi della fotocamera DxOMark, ma Samsung non riesce a tenere il passo con i migliori concorrenti. Persino il vecchio Apple ...

Samsung vuole portare alcune funzioni dei Galaxy S26 sui Galaxy S25 e altri modelliSamsung porterà una funzione fotografica dei Galaxy S26 sui Galaxy S25 e sta preparando altre novità per i propri smartphone.

Samsung Galaxy S26 Ultra, tutte le novità del comparto fotografico