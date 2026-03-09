Samsung Galaxy S26 con WINDTRE | offerte prezzi e promo disponibili

Samsung Galaxy S26 è ora disponibile tramite WINDTRE, che offre l'acquisto a rate abbinato a una tariffa promozionale. La promozione consente ai clienti di ottenere lo smartphone con pagamento dilazionato e traffico dati illimitato in 5G. Le offerte e i prezzi sono stati annunciati e sono accessibili ai consumatori interessati.

Il nuovo Samsung Galaxy S26 con WindTre è disponibile con l’acquisto a rate in bundle con una tariffa abbinata in promozione a prezzo scontato che permette di acquistare lo smartphone con pagamento a rate e traffico dati illimitato in 5G. Grazie alle nuove promozioni dell’operatore, il dispositivo può essere abbinato a diversi piani tariffari pensati sia per nuovi clienti, sia per già clienti WINDTRE, con formule di finanziamento flessibili. Galaxy S26 Ultra: prime impressioni dopo le prime ore di utilizzo. Offerte Galaxy S26 con WINDTRE. I nuovi clienti WINDTRE possono acquistare Samsung Galaxy S26 con rate da 24, 30 o 36 mesi. In base alla lunghezza del finanziamento le  rate hanno costi ce variano da un minimo di 33 euro ad un massimo di 39 euro. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

