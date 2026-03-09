La Sampdoria ha annunciato l'esonero di Foti e Gregucci come allenatori e sta valutando la nomina di Iachini come nuovo tecnico. La decisione segue le recenti difficoltà della squadra e la confusione su chi ricoprisse il ruolo di allenatore principale e vice. La distinta delle formazioni indicava chiaramente i ruoli, ma le polemiche hanno evidenziato tensioni interne.

Ci sono state diverse polemiche attorno alla Sampdoria di Gregucci e Foti. O di Foti e Gregucci. Il nodo è (era) proprio questo: chi è l’allenatore in prima e chi in seconda? La distinta optava per la prima soluzione. La Procura della Figc, invece, così sicura non era. Ma alla fine, il problema verrà ulteriormente analizzato solo sulle scrivanie, perché la Sampdoria ha deciso di cambiare allenatore: la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone di ieri, domenica 8 marzo, è stata fatale. Oggi è arrivato l’ esonero. La giornata di oggi, lunedì 9 marzo, è stata quella dei saluti. Definitivi. Foti e Gregucci sono infatti entrati mesti a Bogliasco, dove a dirigere l’allenamento è stato Attilio Lombardo, autorevole collaboratore dei due allenatori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sampdoria in crisi, cambio in panchina: esonerati Foti e Gregucci. L’ipotesi è Iachini

Articoli correlati

Leggi anche: Sampdoria, esonerati Gregucci e Foti: novità su Pozzi! Ecco chi sarà il nuovo allenatore blucerchiato, i nomi in lista

Leggi anche: Sampdoria, ufficiale Martinelli: nuovo portiere per Gregucci e Foti

Una raccolta di contenuti su Sampdoria in crisi cambio in panchina...

Temi più discussi: Sampdoria in crisi, la Federclubs chiede l'esonero di Foti e Gregucci; Sampdoria-Bari 0-2: naufragio blucerchiato, sconfitta pesante e fischi; Juve Stabia-Sampdoria 1-1: Di Pardo agguanta il pareggio, Foti si marca il punto; Sampdoria avanti con Foti e Gregucci. Ma il club riflette.

Sampdoria, crisi senza fine: rischio esonero per Gregucci e FotiSecondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, la posizione dello staff tecnico è ora sotto osservazione dopo una serie di risultati negativi che ha riportato la ... ilovepalermocalcio.com

Sampdoria in crisi, la Federclubs chiede l'esonero di Foti e GregucciRabbia e delusione negli ambienti blucerchiati dopo la sconfitta col Bari: nessuna svolta almeno per ora da parte della società. Infermeria: stop di Henderson, a rischio anche Hadzukadunic ... primocanale.it

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone, la Sampdoria è pronta all’ennesima rivoluzione: manca solo l’ufficialità, ma il club ha deciso di esonerare la coppia Gregucci-Foti. Le uniche figure che dovrebbro rimanere sono quelle di Lombardo e Pozzi. Il club, - facebook.com facebook

Dopo la sconfitta per 3-0 contro il Frosinone, la #Sampdoria è pronta all’ennesima rivoluzione: manca solo l’ufficialità, ma il club ha deciso di esonerare la coppia Gregucci-Foti. Le uniche figure che dovrebbro rimanere sono quelle di Lombardo e Pozzi. Il club, x.com