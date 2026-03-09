La Sampdoria si avvicina a un nuovo cambiamento in panchina, con il settimo allenatore in due anni e segnali di un addio tra Foti e Gregucci. La squadra ligure sta attraversando un momento di svolta, mentre si pianificano le prossime mosse nel reparto tecnico. La situazione è in evoluzione e lascia intravedere ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

Genova si prepara a un altro ribaltone tecnico che potrebbe segnare la fine di un ciclo tormentato per la Sampdoria. La coppia formata da Foti e Gregucci è sull’orlo dell’esonero, diventando il settimo allenatore in due stagioni, un dato che riflette un fallimento strutturale della società blucerchiata. L’ultimo colpo di grazia arriva dopo la disfatta contro il Frosinone, terminata con un punteggio netto che ha lasciato la squadra senza mordente e senza idee tattiche. Con lo spettro della Serie C che si avvicina pericolosamente, la dirigenza deve ora scegliere tra diversi nomi circolanti nel mercato degli allenatori per evitare una nuova tragedia sportiva. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sampdoria: 7° allenatore in due anni, Foti-Gregucci verso l’addio

